Detran notifica quase 3 mil condutores por infração de trânsito no Acre; saiba mais

Uma equipe do grupo de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), integrante do efetivo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre, prendeu Thiago Salvino Gonçalves, 21 anos, por tráfico de drogas e recuperou uma motocicleta em ocorrências distintas nessa quarta-feira, 6 de março. Os fatos ocorreram no bairro Belo Jardim II.

Por volta das 14h, durante o patrulhamento na travessa Maracanã, a guarnição percebeu dois indivíduos em atitude suspeita e, ao tentar a abordagem, saíram em fuga. Após acompanhamento, um deles foi alcançado e detido. Durante o deslocamento, os policiais viram que ele se desfez de algum objeto, e ao procurar, encontraram um pote contendo 45 envelopes aparentando ser cocaína.

Vinte minutos depois, na rua Apurinã, outros dois homens demonstraram atitude suspeita ao avistar os policiais e se evadiram do local. Eles deixaram para trás a motocicleta Yamaha Factor, de cor preta. Após consulta, os militares verificaram que havia registro de roubo e furto da moto.

Foram realizadas buscas na tentativa de capturar os demais envolvidos nas ocorrências, inclusive em área de difícil acesso devido à mata, mas não foram localizados. O envolvido preso, que usava tornozeleira eletrônica, foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), assim como os itens apreendidos.

Com informações da Ascom/PM-AC