Coren divulga processo seletivo com vagas para nível médio e superior no Acre

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Acre (Coren-AC) tornou público edital de processo seletivo que visa o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do órgão, para o cargo de nível médio e de nível superior.

As inscrições serão realizadas via internet no período de 8 de março ao dia 15 de abril. O valor da taxa de inscrição é de R$ 45,00 para o cargo de nível médio (assistente administrativo) e R$ 55,00 para os cargos de nível superior (agente fiscal).

Para se candidatar, o interessado não pode ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que possa conflitar com sua função e horário de trabalho no COREN-AC, bem como estar devidamente habilitado para a ocupação; e cumprir as determinações do edital.

O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados a tempo de conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições.

As inscrições serão realizadas a partir desta sexta-feira, por meio do endereço eletrônico www.quadrix.org.br.