Com um bairro inteiro ameaçado, Mal. Thaumaturgo chama atenção do Brasil por desbarrancamentos

A situação de Marechal Thaumaturgo começou a chamar a atenção do Brasil. Depois de ser citada na coluna do tempo do Jornal Nacional, a cidade é tema de reportagem da Radio Agência Nacional, que informa já são 14 casas destruídas naquela cidade por conta da movimentação do solo encharcado. “Outras 93 estão com a estrutura afetada. A Defesa Civil contabiliza 680 pessoas atingidas. Cento e quinze desabrigadas por causa dos desabamentos no bairro Baixada da Rial”, relata a RAN. A Baixada da Rial está localizada na proximidades do Rio Amônea mas não é a pior situação: o Bairro da Serraria tem 370 residências prestes a desabar. As casas são todas de madeira. “É o bairro todo”, disse o vereador Átilon Pinheiro ao ac24horas.

“O município, que fica na região do Alto Juruá, passa por um dos períodos mais chuvosos de sua história recente. Marechal Thaumaturgo faz fronteira com o Peru. O aumento das chuvas fez com que o movimento de massas se agravasse provocando os deslizamentos”, diz a RAN. O secretário municipal de Meio Ambiente, Moisés Moreira, explica que a movimentação das terras ocorre por causa das características do próprio solo; mas, o aumento do volume de chuvas tem prejudicado ainda mais.

Os desabrigados, lembra a emissora, estão sendo levados para duas escolas do município. Por isso, as aulas que começariam na semana passada, foram adiadas e ainda não tem data para começar. Com EBC/RAN