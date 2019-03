Acreanas acusadas de incendiar caixão de idosa por causa de feitiçaria estão sendo procuradas

Na noite desta quarta-feira, 6, quatro homens armados com uma escopeta e uma faca, realizaram um verdadeiro arrastão dentro do ônibus que faz a linha do Conjunto Universitário.

Segundo os passageiros, os bandidos teriam embarcado no ônibus no Terminal Urbano de Rio Branco. Quando o coletivo estava próximo do bairro Estação Experimental, na Avenida Ceará, um dos acusadores teria ido até ao motorista do coletivo e anunciou o assalto.

Enquanto isso os outros três criminosos foram até aos passageiros e começaram a tomar todos os pertences, como bolsa, celulares e tudo que podiam pegar. Logo em seguida eles desceram do ônibus e foram embora como se nada tivesse acontecido.

Segundo os passageiros, na hora do assalto o transporte coletivo estava lotado. Cerca de 20 passageiros tiveram seus pertences roubados.