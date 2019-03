Acre poderá ter um novo aumento de energia de 21% a partir de julho

Após as manifestações que ocorreram no dia 27 de fevereiro em frente a Sede da Energisa, em Rio Branco, por conta do aumento da conta de energia elétrica de 21%, o deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), cumprirá agenda em Brasília na próxima segunda-feira, dia 11, para se reunir com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone da Nóbrega. Na ocasião, alguns deputados federais e senadores do Acre também estarão presentes.

O parlamentar informou que segundo o Conselho de Consumidores de Energia do Acre, um novo aumento de 21% estaria previsto para o mês de julho, totalizando um aumento de 42% na tarifa de energia elétrica em menos de 12 meses.

Após a reunião em Brasília, na próxima terça-feira, 12, uma reunião no Tribunal Regional Federal e as Defensorias Públicas tratará da Ação Civil Pública contra o aumento da energia no inicio deste ano. Ainda de acordo com o deputado, um seminário entre a sociedade organizada e os poderes constituídos irão deliberar sobre a conta judicial com data a ser marcada após as reuniões em Brasília.

“Esses aumentos fogem da capacidade das pessoas de baixa renda de poder pagar, mas também inviabiliza o comércio e a industria local. O comércio não prospera com uma energia cara como essa. A industria foge dos Estados que tem a energia cara”, explica Jenilson.