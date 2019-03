A verdade tem de prevalecer

No jornalismo você sempre tem que medir o alcance do que vai ser escrito. Por isso, checar as fontes é essencial. A morte desta criança atropelada na rodovia AC-40 é um fato que deve ser lamentado, principalmente, ser solidário com a dor dessa família. Mas em meio a esta tragédia, surge outro fato lamentável, uma maldade contra uma pessoa inocente, que teve o seu nome jogado no rol dos condenados por um crime que não cometeu. Pelo fato do atropelador que pilotava uma moto ter dito que atingiu a vítima por ter se desviado de um buraco, aproveitaram para debitar a morte à incúria da prefeita Socorro Neri não ter tapado o referido buraco. Esqueceram de verificar que a conservação da AC-40 é de competência do Estado e não da prefeitura de Rio Branco. Caberia ao DERACRE, no caso, recuperar o trecho danificado e supostamente causador do acidente. Nem que ela pretendesse poderia tapar buracos na referida rodovia por não ser a sua obrigação. Seu nome e sua responsabilidade apareceram de forma indevida. Dois fatos lamentáveis: um a morte de uma criança. O outro você pegar uma pessoa inocente e jogar na opinião pública como culpada. Eu me senti na obrigação de fazer o comentário, pois, a mentira não pode prevalecer, em hipótese alguma. Verdade, sempre! Política sim, politicagem, não!

VENDEU TECO-TECO COMO BOEING

Recebo uma foto com a legenda “PT unido”. É uma referência a um acordo entre as tendências Democracia Radical e Articulação, que redundou em o ex-deputado federal Sibá Machado (PT) ficar com a presidência do diretório municipal e o Cesário Braga (DR), permanecer na direção regional. O pessoal da DR tem conversa para vender Teco-Teco como Boeing. Deram ao Sibá o que não tinham (a direção da municipal) e continuaram com o que já tinham, a cereja do bolo, a presidência do diretório regional. Eis, o motivo pelo qual o sisudo Carioca (DR) aparece rindo na foto.

COISA QUE ATÉ HOJE NÃO ENTENDI

A publicitária Charlene Lima estava com uma candidatura á deputada federal vitoriosa. As pesquisas apontavam. Pois bem, a justiça determinou sua prisão por um fato em apuração sem ao menos haver uma denúncia do MP, sem ser ré, por isso perdeu a eleição. E se no futuro vier a ser absolvida? Quem vai pagar esta conta?

PODERÁ IR PARA O JOGO

É cedo por não se saber qual será o contexto político de 2020. Mas a coluna tem informação de que, o secretário Thiago Caetano, é visto com simpatia junto ao governador para disputar a eleição da PMRB. Sua viabilidade dependerá de resultados da sua gestão e sua visibilidade.

DISCUSSÃO ABERTA

Quando o ex-governador Tião Viana mandou um projeto de terceirização do HUERB e do Pronto Socorro defendi o modelo de gestão, mas alertei que pela polêmica tinha de ser debatido. Quis aprovar na marra, na arrogância, sem discutir com médicos, sindicatos, deputados. Terminou recuando.

OUTROS CAMINHOS

O governador Gladson está indo pelo caminho certo. Antes de mandar o projeto de terceirização do HUERB e do Pronto Socorro à ALEAC quer levar deputados, sindicalistas, médicos, para ver de perto a gestão do Hospital de Brasília, que é a Fundação com a qual o governo vai negociar a terceirização de unidades do sistema estadual. Debater é essencial.

TUDO PARA DAR CERTO

A terceirização do sistema estadual de saúde; para dar certo, existem requisitos a serem cumpridos: a empresa que for administrar o HUERB necessita especialização na área, o governo pagar em dias e o novo gestor contratar médicos especialistas em todos os setores. Deve haver contestações naturais, mas, o que importa à população é ser bem atendida.

NOMEAR EM OUTRO LUGAR, MENOS NA COMUNICAÇÃO

O ex-prefeito de Epitaciolândia, Luiz Hassem, pelo trabalho político a favor da candidatura Gladson Cameli, no Alto Acre, por certo é merecedor de um cargo no governo. Mas, jamais, na Assessoria de Comunicação. Não tem nenhuma afinidade com a área. É por este tipo de trapalhada que o Gladson apanha nas redes sociais a cada nomeação. É pedir para apanhar!

COMO É QUE PODE SER DEFENDIDO?

Com nomeações destrambelhadas como a do Luizinho Hassem para Comunicação, como é que pode alguém fazer a defesa deste governo? Só para saber: quem foi o louco (só pode ser um político que quer levar o Gladson Cameli ao ridículo) o autor desta indicação fora de foco?

NÃO TEM TRIAGEM, É NA MARRA?

O que dá para sentir nestas nomeações atrapalhadas e que só desgaste causa à figura do governador Gladson, e que não existe ninguém fazendo uma triagem se o nomeado tem ou não alguma afinidade com a área que vai ocupar. Vão nomeando na tora, sem um requisito.

SEGURO MORREU DE VELHO

O primeiro secretário da mesa diretora da ALEAC, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), tem cortado gastos supérfluos que já chegam a 1 milhões de reais. O Gonzaguinha está certo, se fizer algo errado para beneficiar alguém, ser bonzinho, é ele quem vai responder na justiça.

FORA DA DISPUTA

A ex-deputada Leila Galvão (PT) não disputará as prefeituras de Epitaciolândia e Brasiléia, na eleição do próximo ano. Está correta. Quando foi para o PT lhe ajudar na reeleição de deputada nem lhe olhou, para servir de bucha de canhão é chamada. Vai se guardar para disputa de uma vaga na ALEAC em 2022.

NÃO É UMA AVALIAÇÃO

O deputado Daniel Zen (PT) explicou á coluna que a Resolução emitida pela direção partidária não é ainda uma avaliação da derrota da última eleição, esta será feita em data posterior.

QUANTA BURRICE!

Eu, torço pelo sucesso do presidente Bolsonaro. Até para ver se tira do buraco econômico em que o PT meteu o Brasil. Mas é um festival de burrica política. De destemperados. Quando não parte dos filhos, parte do próprio. Deu notoriedade a um ato nojento, envolvendo dois idiotas, jogando na sua página na internet a título de condenação. Tiro pela culatra. Tornou visível um fato que passaria despercebido. O governo vem se salvando pelo equilíbrio do vice Mourão.

CONTA MAIS EXATA

Com os quatro deputados do PCdoB e PT e os dois parlamentares do MDB fora da base do governo, o cálculo mais aproximado é que o Gladson terá um mínimo de 18 deputados para votar a favor dos seus projetos na ALEAC.

BOA CONDUÇÃO POLÍTICA

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) está com uma boa assessoria política. É o que dá para se deduzir das pautas cumpridas por ela, com os mais diversos segmentos organizados, o que lhe tem dado uma boa visibilidade no mandato, e isso como estreante no parlamento.

CARNAVAL DE SUCESSO

Numa parceria público-privada, a prefeitura de Cruzeiro do Sul conseguiu realizar um carnaval de sucesso, com muito público, e sem violência extremada. Ponto para o prefeito Ilderlei Cordeiro, que não mistura religião com a administração pública. Soube separar os espaços.

PONTO A FAVOR

Caso o Gladson Cameli construa um conjunto habitacional destinado aos servidores públicos, na área atrás da “Arena da Floresta”, como anunciou, será um ponto político que marcará o seu governo. Vários governadores fizeram a mesma promessa e não cumpriram.

NÃO TEM NOME

O PT não terá muitas alternativas na disputa da prefeitura de Rio Branco no próximo ano. Ou apoiará a reeleição da prefeita Socorro Neri (se quiser ser candidata) ou lançará um nome somente para fazer figuração na campanha e dar palanque aos seus candidatos a vereadores.

SÓ OS DO PEITO

Os irmãos Tião e Jorge Viana conseguiram colocar os seus assessores mais próximos em outros poderes. O restante, eles deixaram chupando pirulito e se lamuriando da derrota na mídia. São os chamados no anedotário político de “inocentes úteis”.

EXTREMA CONFIANÇA

A recomendação a que o Conselheiro do TCE, Antonio Malheiros, seja o orientador político e econômico do governador Gladson Cameli, partiu diretamente do pai Eládio Cameli, de quem é muito amigo. Qualquer movimento para enfraquecer esta relação chegará ao fracasso. É mais uma decisão de família do que propriamente política. Seja ou não seja acertada.

TRABALHO COORDENADO

Os números de ocorrência durante o carnaval mostram que o comando da Segurança Pública traçou um plano estratégico que deu certo. Os registros policiais não podem ser considerados como alarmantes. Com a estrutura de mais 60 carros que serão incorporados à frota policial, a PM e Polícia Civil poderão estar mais presentes nos bairros da cidade.

DEPENDENDO DA QUALIFICAÇÃO

Nada demais o governo nomear cargos de confiança, desde que se observe a competência.

PENSAR EM DAR CERTO

Nenhum candidato apoiado pelo governador Gladson Cameli para a prefeitura de Rio Branco surfará na onda da preferência popular, se em 2020 o seu governo não tiver decolado. Por isso, os seus aliados políticos, antes de falar em nomes devem torcer pelo sucesso da gestão.

PROVIDÊNCIA URGENTE

O secretário de Saúde, Alisson Bestene, precisa urgente tomar uma providência em relação ao atendimento médico em Marechal Taumaturgo, que se encontra um caos, chove reclamação.

JAMAIS PARA COMUNICAÇÃO

O ex-prefeito de Epitaciolândia, Luiz Hassem, deveria ser nomeado para ocupar um cargo de confiança em uma secretaria ligada à política, que é o seu ramo, jamais na Comunicação.

NINGUÉM ENTENDE

Por mais que os donos dos Postos de Gasolina tentem explicar, ninguém entende. Nunca vão conseguir justificar que toda vez que tem aumento nacional, a gasolina aumenta no Acre. Mas quando a gasolina tem queda nacional de preços, não diminui no Acre. Sacanagem pura!

BASE DESAFINADA

Praticamente, a defesa dos atos do governo na Assembléia Legislativa tem ficado restrito aos deputados Gerlen Diniz (PROGRESSISISTAS) e Neném Almeida (SD). Eventualmente, um ou outro parlamentar vai para a tribuna fazer a defesa do governo. Uma mostra que a base governista continua tocando instrumentos desafinados. Isso leva a que, a oposição minoritária, e mais os rebeldes da base aliada, acabem tendo mais espaço na mídia. É hora da afinação.