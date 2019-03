Rio Acre registra vazante na Capital e demais cabeceiras do Estado

Longe dos holofotes de festas carnavalescas mundialmente famosas, o ator da Rede Globo Fábio Assunção desembarcou nesta madrugada em Rio Branco, por volta de 1h10 da madrugada. A informação foi confirmada por acreanos que também estavam no voo.

Chayenne Crystine Rocha é uma das internautas que logo publicou nas redes sociais o encontro com o ator. Ela desfilou como destaque da escola de Samba Pérola Negra, em São Paulo, e notou a presença de Assunção a bordo. “Viemos no mesmo voo de Brasília até Rio Branco, só sei dizer que ele é uma pessoa muito simpático e educada”.

Alguns internautas acreanos comentam em redes sociais que o ator pode ter vindo participar de algum ritual relacionado ao Santo Daime, no entanto, ainda não se sabe o real motivo da vinda do ator ao Acre.

Ainda hoje, Chayenne Crystine estará representando a Bateria do Bloco carnavalesco Unidos do Fuxico, do Bairro Quinze, no desfile dos blocos carnavalesco de Rio Branco Acre.