PT sela a paz no partido colocando Sibá Machado na presidência do Diretório Municipal

Encerrou na noite desta quarta-feira de cinzas, 6, o encontro para promover a paz entre as tendências DR e Articulação do Partido dos Trabalhadores do Acre. O ex-deputado federal Sibá Machado, pelo acordo firmado na Sede do partido PT, assume a presidência do Diretório Municipal de Rio Branco. Ele será o responsável pela condução do partido nas eleições do ano que vem. A decisão também consolida Cesário Braga na presidência da Executiva Estadual.

Além de Cesário Braga e Sibá Machado, participaram do encontro o professor Francisco Nepomuceno, o Carioca, o líder do partido na Assembleia, deputado Daniel Zen, o líder do PT na Câmara, vereador Rodrigo Forneck, o ex-deputado federal Léo de Brito, bem como representantes dos dois grupos. “O Sibá Machado já assume o diretório nessa sexta-feira mesmo”, informou Cesário.

A partir de agora, de acordo com Cesário, o PT caminha para a pacificação interna e a reconstrução de seu maior patrimônio, que é, segundo ele, a unidade. Braga ainda afirmou que “Sibá é um dos companheiros mais valorosos e combativos e que, saberá muito bem, conduzir o PT nas eleições de 2022”. A composição da Democracia Radical e Articulação cria um novo bloco interno centrado na liderança de Braga.

Faltando menos de um ano para as eleições municipais, o presidente do PT não quis adiantar se o partido terá ou não candidatura própria a prefeitura. “Esse será um assunto a ser debatido nos fóruns adequados do Partido sob a condução do Sibá”. Porém, sabe-se que Sibá Machado sempre foi defensor de o PT ter candidaturas próprias em todos os municípios. Esta posição não será muito favorável a pretensão de reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB).