Professores aprovados em concurso ficam mais de 10 horas na fila

Os profissionais aprovados nos concursos da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (SEDUC) estão aglomerados no Instituto de Educação Lourenço Filho, em Rio Branco, nesta quarta-feira, dia 06. Eles tentam garantir os contratos de trabalho e as respectivas lotações nas instituições de ensino da rede pública, mas esbarram na falta de informação e na dúvida sobre como estão efetivadas as admissões.