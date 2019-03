Polícia Militar recupera dois veículos roubados na Baixada da Sobral

Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre, responsável pelo policiamento na Baixada da Sobral, recuperaram um automóvel e uma motocicleta, durante serviço nesta quarta-feira (6). As ações ocorreram nos bairros João Eduardo e João Paulo.

Por volta das 19h30 de terça-feira, a vítima do roubo de um carro acionou o Centro de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e foi atendida pela equipe policial, que saiu em buscas na direção informada. O veículo Fiat Palio Weekend, de cor branca, foi encontrado na rua Francisco José de Oliveira, conhecida como estrada da Sanacre. No interior estavam as chaves, documentos pessoais e um relógio.

Já em patrulhamento na madrugada de quarta-feira, os policiais se depararam com um indivíduo em uma motocicleta, que demonstrou atitude suspeita. O homem desobedeceu a ordem de parada e foi acompanhado pela guarnição pelas ruas do bairro Sobral até ser alcançado e detido. Na abordagem, constataram que ele não possuía Carteira de Habilitação e que a moto Fan 125, cor preta, era produto de roubo. Segundo o autor, havia comprado o veículo há cerca de três dias, por 500 reais.

A motocicleta e o envolvido, preso por receptação, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), e o automóvel foi levado para o pátio do Detran, localizado na rua Antonio da Rocha Viana, para os procedimentos cabíveis.

Ascom/PM-AC