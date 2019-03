No Acre, mais 14 pessoas são nomeadas com CEC em pleno feriado de Cinzas

Quem pensou que o Governo do Acre descansaria neste feriado de Quarta de Cinzas, pensou errado. Em meio à folia de Carnaval, o governador Gladson Cameli resolveu completar a festa nomeando mais 11 pessoas com Cargos em Comissão no Estado.

Além das 11 nomeações assinadas pelo governador, constam ainda três CEC’s e quatro Funções Gratificadas assinadas pelo diretor presidente do Departamento Estadual de Águas e Saneamento – Depasa, Josenil Costa Chaves.

As nomeações estão expostas na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (6). As atribuições aos nomeados variam de CEC- 2 até Chefes de Repartições e Cargo de Diretoria, divididos em diversas secretarias estaduais.

Somando com as últimas nomeações de CEC’s, o atual governo já nomeou quase 470 pessoas. O atual governo dispõe de 900 cargos comissionados disponíveis nesta administração.