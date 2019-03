Nesta quarta-feira de cinzas a previsão é de sol com chuvas isoladas no Acre

De acordo com os dados de meteorologia do site ClimaTempo, a previsão do tempo para esta quarta-feira, 6, é de sol com muitas nuvens e também possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em todo o Estado.

As temperaturas podem variar entre a máxima de 29°C e mínima de 23°C em Rio Branco. O dia será de tempo abafado, mas áreas de instabilidade se espalham por todo o Acre, onde poderá chover a qualquer hora, de moderada a forte intensidade.