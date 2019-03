Na última noite de carnaval, bando desfere nove facadas em jovem de 23 anos que morre na capital

Alefe Miranda do Nascimento, de 23 anos foi, morto com vários golpes de faca na noite desta terça-feira (5). O crime ocorreu na entrada do Ramal Canoal, ao lado do açougue Dom Bovino, no km11 da rodovia AC-40, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A vitima foi encontrada por populares que passavam pelo local que acionaram a Polícia Militar. De acordo com informações dos militares, Alefe estava caminhando no ramal, quando foi abordado por homens não identificados. Os criminosos em posse de facas, o renderam e desferiram 9 golpes que atingiu no pescoço, abdômen, braço e costas, em seguida fugiram do local tomando rumo ignorado.

Uma ambulância do Samu foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Miranda que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia criminalística. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local colhendo informações para iniciar as investigações, em busca de identificar os autores do crime.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) na Avenida Antônio da Rocha Viana, para o exame cadavérico.