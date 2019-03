Motociclista que perdeu controle de direção e caiu na Avenida Ceará, morre no Huerb

O motociclista João Paulo Nascimento da Silva, de 27 anos, sofreu um acidente no final da tarde desta terça-feira (5) na Avenida Ceará, próximo ao Tribunal de Contas do Estado do Acre e foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

De acordo com informações de amigos, João Paulo faz parte de um grupo de motociclistas que possuem motos de alta cilindrada. Em um passeio de rotina ao trafegar na sua moto CB-650 na avenida Ceará, sentido centro-bairro, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu batendo a cabeça no asfalto.

Os amigos de Silva que vinham mais atrás, ao ver o parceiro caído desmaiado, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

De acordo com o médico Antônio Castro, do Samu, a situação do paciente é gravíssima, pois, João Paulo sofreu um traumatismo craniano.

A área foi isolada pelos policiais do batalhão de trânsito até a chegada da perícia técnica, em seguida a motocicleta foi removida para liberação total da avenida.