Jorge Viana de volta?

O ex-senador Jorge Viana nunca escondeu de ninguém o valor que dar às redes sociais. E nesse período sabático que se deu pós-derrota eleitoral, mesmo tendo diminuído a intensidade do uso, não se distanciou totalmente.

Ele divide bem o uso das redes. No Twitter seu foco é a nacional, sempre com duras críticas ao governo Bolsonaro e a defesa do ex-presidente Lula. O Facebook, que já foi uma paixão, hoje é pouco usado. Já no Instagram, Jorge Viana é Jorge de todo jeito.

Hoje pela manhã ele postou uma Foto em seus stories dizendo que estava de volta. Os mais afoitos já podem pensar: eita!, o homem vai ser candidato a prefeito.

Calma, muita calma! O ex-senador está de volta às corridas depois de algumas semanas no estaleiro por conta de uma lesão.

Com quase 60 anos ele pode até não ter o vigor dos recém-chegados à corrida e à política, mas ainda corre muito.