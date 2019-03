Fies 2019.1: pré-selecionados devem complementar os dados da inscrição até amanhã (07)

Os pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2019 terão até amanhã (07) para complementar os dados da inscrição no sistema do FiesSeleção e garantir a contratação do Financiamento. Nesta edição, são ofertadas 550 mil vagas no Novo Fies, sendo 100 mil para a modalidade juro zero.

O próximo passo será ir à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) validar os dados em até cinco dias úteis, que devem ser contados a partir do dia imediatamente seguinte ao da complementação da inscrição. Apenas a Caixa Econômica Federal pode formalizar o financiamento na modalidade Fies.

Puderam participar do programa estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 e que obtiveram média igual ou superior a 450 pontos na prova. Quem zerou a redação fica impedido de pleitear uma vaga. Além disso, é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Bolsas de estudo

Os candidatos que não foram contemplados com o Novo Fies podem recorrer às bolsas de estudo ofertadas pelo Educa Mais Brasil. O programa tem 15 anos de atuação no mercado e já beneficiou 900 mil estudantes. Com ele, é possível conseguir descontos de até 70% em um curso de graduação. Para ser contemplado é muito simples. Basta acessar o site do Educa Mais Brasil e conferir as oportunidades disponíveis na sua região.

