Detento em condicional é executado com 5 tiros no bairro Seis de Agosto, na Capital

Mais um homicídio com característica de execução foi registrado na capital. O detento monitorado por tornozeleira Messias Figueira Lemos Júnior, mais conhecido por Juninho, foi executado a tiros no início da manhã desta quarta-feira (6). O crime aconteceu no Beco São Domingos no bairro Seis de Agosto, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, Messias trafegava em uma bicicleta em via pública, quando um homem não identificado em uma motocicleta se aproximou e de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na vítima, cinco dos projeteis atingiu Juninho, na região do pescoço, abdômen, costas e virilha, vários disparos transfixou o corpo do jovem. O criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

Populares chegaram a acionar a ambulância do Samu, mas ao chegarem no local o médico nada pode fazer pela vítima que já se encontrava morta.

A área foi isolada pelo Policiais Militares do 2°Batalhão até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. De acordo com perito criminal, a área que se encontrava o corpo foi totalmente modificada por populares, a bicicleta e as sandálias do jovem foram levadas, dificultado o trabalho da perícia.

Várias rondas foram feitas na região do bairro Seis de Agosto, porém o autor do crime não foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à (DHPP) estiveram no local, colheram informações em e já iniciaram as investigações em busca de identificar o acusado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame cadavérico.

A Polícia acredita que a motivação do crime foi brigas entre facções, pelo domínio de território na região.