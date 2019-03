Carnaval 2019 foi tranquilo no Acre, avalia a Polícia Militar; apenas 46 ocorrências

O ac24horas cantou que o grupo do bairro 15 aparecia na avenida com pinta de campeão.

Não deu outra. Em uma decisão apertada, com apenas três décimos de diferença para o Sambase, conquistou o título e fez a festa dos integrantes e da torcida que confiante esperou até quase meia noite para festejar.

Wellington Fraga, presidente do bloco, se emocionou e chorou bastante após o anúncio. “Esse título é da comunidade que acreditou desde o início”.

Com cerca de 300 integrantes, o Unidos do Fuxico teve com enredo a importância da educação.

