Ator Fabio Assunção está em Feijó para tratamento medicinal com o Povo Shanenawa

O ator Fabio Assunção, que chegou ao Acre na madrugada dessa terça-feira, 5, em Rio Branco, se encontra neste momento na aldeia Morada Nova, localizada no município de Feijó, distante 362 quilômetro da capital acreana. Ele foi ao encontro do Cacique Francisco Carlos Brandão, em busca do tratamento medicinal tradicional do Povo Shanenawa.

De acordo com Fran Lima, prima do Cacique, “esta é a primeira vez que o ator global visita a aldeia. Com ele, está também um grupo de pessoas vindas de várias partes do Brasil e de outros países em busca do mesmo tratamento”.

O ritual de cura em que o ator está participando inclui cerimônias realizadas por meio da medicina alternativa indígena, ligada a ervas e, principalmente com a fé. Segundo Lima, a permanência do ator no local pode variar conforme sua necessidade, não sabendo especificar até quando ele deve permanecer com os indígenas.

Assim que desembarcou em Rio Branco, Fábio foi recebido por uma comissão que o levou até a aldeia indígena, em Feijó. A aldeia é conhecida por promover festivais de cultura anualmente, reunindo povos indígenas e cidadãos urbanos em prol da manutenção das tradições mais antigas.