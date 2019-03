Aprovados em concurso se aglomeram buscando contratos

O deputado estadual Roberto Duarte voltou às redes sociais para criticar as ações no setor de saúde. Segundo o deputado, os serviços estão um “caos”, consequência da falta de um Plano Estadual de Saúde que deveria ter sido preparado pela equipe do secretario Alysson Bestene.

A situação da saúde é tão grave, que macas e camas improvisadas estão espalhadas nos corredores do Pronto-Socorro de Rio Branco há semana, um cenário antigo que têm voltado ao cotidiano de quem procura os hospitais do estado. Quase sempre, a equipe tem jogado a culta no governo anterior.

“Não temos mais como culpar à administração passada pelo caos instalado na saúde, esse tempo está se esgotando. Pra dar certo, a gente precisa fazer dar certo. Infelizmente ainda não avançamos na área de saúde. Gladson Cameli precisa dar uma resposta urgente ao povo do Acre. A Saúde deve ser questão prioritária”, criticou o deputado.

Além do texto, o deputado publica um vídeo onde um homem está reclamando que a mulher dele, que nas imagens aparece gemendo em dores, não foi corretamente atendida no Pronto Socorro. Nas imagens é possível ver a paciente caindo da cadeira de rodas devido às dores que a fazem se retorcer.

Procurado, o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse que as imagens são antigas e que a mulher já havia sido atendida e liberada da unidade de saúde. Ele conta também que o próprio marido já havia esclarecido a situação e que buscou atendimento posterior na UPA da Sobra, e lá a paciente foi novamente colocada em observação.