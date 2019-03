Adolescente de 16 anos, membro de facção, é ferido com um tiro no bairro Canaã

As guerras entre facções por disputa de território deixou mais um ferido na tarde desta quarta-feira (6). O adolescente M.O, de 16 anos, foi mais uma vítima. O crime aconteceu na rua São Francisco, bairro Canaã em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava em via pública, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou 10 tiros. O adolescente foi atingido com um tiro no ombro que saiu no peito esquerdo. Mesmo ferido e para não morrer a vítima ainda conseguiu correr e fugir dos criminosos. Após a ação os autores se evadiram tomando rumo ignorado.

Populares acionaram a ambulância do Samu que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares compareceram no local, colheram as características dos criminosos e da moto e fizeram rondas nas adjacências do bairro, mas ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).