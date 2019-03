PSL aposta na votação de Bocalom e coronel Ulysses para fortalecer disputa pela prefeitura da capital

Alguns dirigentes do PSL, inclusive amigos meus, questionam porque o nome do coronel Ulysses não apareceu na matéria analítica dos possíveis candidatos à prefeitura de Rio Branco em 2020. Porque não era mesmo para aparecer. Nem ele nem o possível candidato do Democrata, nem da Rede Sustentabilidade ou de outro nanico. No Acre, o PSL ainda é nanico. A vez dos nanicos vai chegar. Socorro Neri é a prefeita do PSB coligada como PT/PC do B; Mara Rocha, do PSDB, é governo; Minoru Kinpara é o mais cobiçado do momento por vários partidos tradicionais e José Bestene, do PP, é do partido do governador Gladson Cameli. Apesar de ser do PSL, o presidente Bolsonaro teve influência zero na disputa de governador. Ulysses não conseguiu colar o nome dele ao de Bolsonaro como ocorreu no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e outros estados. Essa situação não isenta ele de ser candidato a prefeito e ganhar a eleição. Vai depender das urnas.

. Uma prática comum ao jogo político é muito usada no velho, surrado e atual programa do Chaves, transmitido pelo SBT.

. O sem querer querendo!

. Quer, briga, chora, disputa, remela o olho mas diz com um gesto de humildade, olhos mareados, cabeça inclinada que “não quero de jeito nenhum”.

. É a história do cardeal que perguntado se quer ser Papa responde, levando as duas mãos na altura do peito:

. “Não filho, não quero ser”.

. Está louco, desesperado para ser Papa.

. Nietzsche tinha razão.

. Proeiro do PT liga para dizer duas coisas:

. Primeira, acha que a saída do ex-prefeito Rodrigo Damasceno foi em solidariedade ao ex-deputado Ney Amorim.

. Segundo, o PT caminha para realmente apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri, mas a questão será debatida com profundidade.

. Na verdade, o PT precisa de mais espaços na gestão municipal.

. O deputado Sibá Machado precisa assumir a presidência do PT no Acre para voltar ao protagonismo político.

. As tendências internas do partido ainda estão em pé de guerra.

. O ex-prefeito Deda e a deputada Maria Antônia vem aumentando consideravelmente o espaço do PROS em Brasiléia.

. Na próxima reeleição deve dobrar a votação, já que saiu de pouco mais de 300 votos na cidade para mais de 1200 na última eleição.

. O domicílio eleitoral é de um ano antes da eleição, portanto, a ex-deputada Leila estaria impedida por lei de disputar a prefeitura de Epitaciolândia.

. O governador Gladson Cameli confidenciou a um amigo querendo saber quem são os loucos quer querem ser prefeitos desses municípios falidos e cheios de problema.

. Só esqueceu de falar que tem ex-prefeito enrolado no TCE, MPE, TCU, CGU e PF até a quinta encarnação.

. Nesse carnaval o nome do presidente Bolsonaro foi muito celebrado, o mesmo que fizeram com a Dilma Rousseff na abertura da copa do mundo no Morumbi.

. Esses adjetivos com que os torcedores costumam homenagear os juízes de futebol quando erram na arbitragem.

. O Roxim ontem me ofertou um suco de graviola no café do mercado Elias Mansour.

. Vários amigos na mesa, entre eles o Dudé.

. Em 15 minutos o telefone do Roxim tocou mais de 20 vezes, o Dudé nenhuma vez, nem cobrador.

. Desolado, o Dudé desabafou…

. Será que eu estou leproso?!

. Pegou pesado!

. É a velha lição de Sócrates, “não aposte sua felicidade na fama, no dinheiro e no poder porque são efêmeros”.

. Quando o poder muda de mãos muitas amizades, que pareciam sólidas, se diluem com castelos de areia.

. Os verdadeiros amigos permanecem!

. Ao que parece, o governador Gladson Cameli está mais sereno, tranquilo, sabendo o quer parta o Acre e para ele.

. Isso é muito bom!

. Dois dias de sol forte, primeiro sinal de que vai começar as chuvas de manga.

. Não é manga fruta, de camisa ou Aladim, é de “banda”, entende?

. Por exemplo, chove no Centro, mas não cai água no Tucumã.

. Dizer “chuva de manga” é um velho costume seringueiro.

. É o primeiro sinal também para as prefeituras e o governo do Estado começarem a recuperar ruas e ramais.

. Bom dia!