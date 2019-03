Previsão é de sol com poucas nuvens e chuva rápida nesta terça (5) em todo o Acre

O jovem Antônio Emerson de Souza Costa, de 22 anos, foi ferido com um tiro na tarde desta segunda-feira (4) enquanto caminhava em via pública na Travessa Buriti, Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, a vítima caminhava no ramal com destino a colônia, quando dois homens não identificados em uma motocicleta de cor preta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou dois tiros contra Antônio que foi atingido com um tiro no braço. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros ao jovem e em seguida o conduziu ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local, colheram informações dos acusados e da moto e fizeram rondas na região, mas a dupla não foi encontrada.

A Polícia não soube informar a motivação do crime. Disse ainda, que Emerson não tem envolvimento com organização criminosa.