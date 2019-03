Polícia Militar apreende duas armas de fogo prende quatro pessoas no interior do Acre

Durante o serviço operacional ocorrido na noite dessa segunda-feira, 4, homens da Polícia Militar apreenderam duas armas de fogo no interior do Estado. Nas ações, três pessoas foram presas e um adolescente de 14 anos apreendido.

A primeira arma foi apreendida no bairro Lagoa, em Cruzeiro do Sul, quando uma equipe das Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), após abordagem encontrou uma espingarda calibre 24, além de 46 papelotes de cocaína, com uma dupla.

No município de Xapuri, uma guarnição da Polícia Militar conseguiu prender em flagrante uma dupla, com um revólver calibre 38, após cometimento de um roubo a uma cidadã no bairro Pantanal. Os dois foram apresentados na Delegacia da cidade.

Ascom/PM