Menor rouba motocicleta e quase é linchado por populares no bairro Floresta, em Rio Branco

Por volta do meio dia desta terça-feira, 5, um adolescente de 16 anos quase foi linchado por populares depois de ser pego com uma motocicleta roubada, no bairro Floresta, em Rio Branco. Conforme informações da polícia, ele estava na companhia de um comparsa que acabou fugindo e despistando a equipe policial.

No entanto, o outro jovem não teve a mesma sorte e acabou apanhado por moradores da região. O menor teve as mãos amarradas com os cadarços de seu próprio tênis. Imobilizado, segundo testemunhas, ele ainda sofreu agressões no rosto e sangrava na região da cabeça antes da chegada da polícia.

O comparsa, que o ajudou a roubar a moto, fugiu. De acordo com a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, por pouco o rapaz não sofreu mais agressões dos populares. O menor, de acordo com a PM, teria usado uma arma de brinquedo para realizar o assalto que culminou no roubo da motocicleta.

O suspeito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia, onde ficará se encontra a disposição da Justiça. A polícia continua fazendo buscas na tentativa de encontrar o comparsa do menor detido.