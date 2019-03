Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (6) prêmio acumulado de R$ 80 milhões

As fortes chuvas que atingiram Marechal Thaumaturgo nas últimas semanas estão causando danos aos moradores de pelo menos 400 casas da cidade. AS residências estão em risco de desabamento, e podem ceder a qualquer momento. A Defesa Civil já interditou pelo menos 150 delas.

Segundo apurou o ac24horas, um total de 14 casas foram demolidas para evitar que os populares retornassem para casa, colocando as vidas em risco. Essas famílias foram encaminhadas para espaços do município,s preparados para receber essas pessoas. Outras 50 casas devem ser interditadas nos próximos dias.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko, em entrevista à Rede Amazônica, comentou sobre o problema que assola a cidade. O político diz que já decretou situação de emergência na cidade, e que aguarda posição do Governo Federal pelo reconhecimento e envio de ajuda à prefeitura.

“Nós temos um pequeno orçamento e estamos fazendo o possível para atender elas com alimentação, com água, com medicamento e as coisas básicas do dia a dia. Se for feito o reconhecimento da situação de emergência, nós vamos poder reconstruir o que foi perdido por essas famílias”, garante Pianko.