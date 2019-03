Jovem perde controle da moto após desviar carro que avançou sinal e cai dentro do Canal

O motociclista Paulo Henrique Barbary Rocha, de 21 anos, perdeu controle da direção e caiu dentro do Canal da Maternidade na manhã desta terça-feira (5). O acidente aconteceu no rua José de Melo em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a reportagem do site ac24horas, Paulo trafegava na motocicleta e ao tentar fazer o cruzamento da rua José de Melo com a avenida Via Parque, perdeu o controle da moto ao desviar de uma caminhonete que teria avançado o sinal vermelho do semáforo. O jovem ainda freou bruscamente, mas caiu com a motocicleta dentro do canal do Parque da Maternidade. O condutor da caminhonete fugiu do local.

Foto: PORTAL FNA – NOTÍCIAS DO ACRE Foto: PORTAL FNA – NOTÍCIAS DO ACRE

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o motociclista ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. De acordo com médico do Samu, Paulo não sofreu fraturas, apenas um grande corte de uns 15 cm no lado direito do rosto.

Policiais do Batalhão de Trânsito, estiveram no e isolaram a área até a chegada da perícia técnica. A moto foi retirada com a ajuda de um guincho e levada ao Pátio do Detran.