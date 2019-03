Jovem 17 anos e filha bebê são resgatadas de cativeiro antes de serem mortas

Uma adolescente de 17 anos, foi resgatada durante o Carnaval, de um cativeiro onde estava presa, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. A jovem estava com a filha de 1 ano e, segundo a polícia, a mulher seria assassinada por uma facção criminosa.

“Uma jovem e sua filha foram feitas refém, a informação que tínhamos é de que ela tinha envolvimento com crime organizado rival e por isso estaria presa”, disse o delegado Alexnaldo Batista. As informações estão no site Juruá Online.

Segundo o delegado, a noite de domingo, dia em que ocorreu a ação, foi intensa com várias buscas no bairro e conseguiram encontrar a jovem e a criança. “Foi uma noite intensa de buscas e felizmente conseguimos salvar essa adolescente que seria morta e jogada no rio”, afirmou.