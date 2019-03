Idosa é resgatada por populares após embarcações se chocarem no Rio Iaco

A emboscada que terminou com uma jovem de 22 anos anos espancada violentamente, ocorreu na noite de segunda-feira (4) em frente a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Amazonas, bairro Nova Porto Velho.

Segundo a vítima, um homem de prenome Deivet, com quem ela teve um relacionamento amoroso, telefonou no trabalho dela pedindo para que fosse conversar com ele na frente do estabelecimento.

A jovem não desconfiou e foi até o local. O homem estava em um carro de vidro fumê e pediu que a jovem entrasse no banco do passageiro. A vítima disse que ao entrar foi surpreendida pela mulher do suspeito que estava no banco de trás e passou a agredi-la com puxões de cabelo, mordidas nas costas, socos na cabeça e arranhões.

A jovem só parou de apanhar após muito tempo ao conseguir se levantar do banco e sair do carro. Depois do espancamento, os suspeitos fugiram em alta velocidade. A PM foi acionada, mas não localizou o casal.

A vítima disse que realmente teve um relacionamento com o homem, mas ele dizia que era solteiro.

Com informações do site Rondoniaovivo.