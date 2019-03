Homem morre após salvar pessoas de naufrágio de embarcação

O Corpo de Bombeiros, O Batalhão do Corpo de Bombeiros do município de Epitaciolândia foi acionado na última quinta-feira, 28, por volta das 22h, pela prefeitura de Assis Brasil, para atender o naufrágio de um barco no igarapé Riozinho, afluente do Rio Yaco. Assis Emilio da Silva, de 34 anos acabou morrendo depois de socorrer pessoas e não conseguir salvar a si mesmo.

Acionados, o Corpo de Bombeiros montou uma guarnição de militares para a realização da missão. O local do acidente fica a uma distância de 75km terrestres (ramal) e mais 30min de navegação em barco de relativa rapidez, a partir de Assis Brasil.

Conforme a equipe, trata-se de “um local extremamente difícil o acesso, sendo necessário a utilização de quadriciclos para o transporte dos equipamentos de mergulho e vencer os obstáculos como lama e os “atoleiros” existentes, fazendo com que o trajeto fique bastante demorado”.

Relatos dos moradores daquela região, principalmente os de etnias indígenas, dão conta que havia nove ocupantes na embarcação (inclusive uma criança), e ainda animais. “Em dado trecho do Igarapé, devido a forte correnteza, a embarcação colidiu com madeira dentro da água e naufragou. Todos, com a exceção do Sr. Assis, conseguiram se salvar”, disse o assessor de comunicação, Major Cláudio Falcão.

Informações também dão conta que Assis ainda ajudou no resgate das outras vítimas, mas devido à correnteza ficou preso por baixo do barco e não sobreviveu.

Após a baixa das águas, antes que a guarnição chegasse ao local, o corpo foi resgatado. Feito o velório e sepultado naquela região. A equipe do Corpo de Bombeiros também recebeu apoio da Prefeitura de Assis Brasil, Polícia Militar, SENAI e FUNAI do município.