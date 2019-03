Homem foge de delegacia após ser preso duas vezes pela polícia de Assis Brasil

Um homem identificado como Marcelo Marcos Rodrigues da Silva, de 21 anos, foi preso durante a manhã dessa segunda-feira, 4, por homens da Polícia Militar, no centro da cidade de Assis Brasil, localizada no extremo norte do Acre, na fronteira com o Peru.

Contra Marcelo, existia um mandado prisão emitido pelo juiz da Comarca, onde o mesmo deveria ser detido e trazido para o presídio Francisco d’Oliveira Conde. O detido foi conduzido na viatura até a Delegacia de Polícia e após chegar à frente do prédio, aproveitou para sair correndo pelas ruas até ser alcançado. Ele entrou em luta corporal com os policiais, até ferir um no cotovelo.

Após ser imobilizado, o mesmo foi novamente para a delegacia, onde foi entregue a o agente plantonista e conduzido para uma cela. Momento depois dos policiais militares saíram da Delegacia, Marcelo conseguiu fugir novamente pela porta dos fundos, tomando rumo ignorado.

Conforme a polícia, devido a confusão com a chegada de Marcelo na DP, após ser conduzido para a cela, o agente teria esquecido de fechar o cadeado, momento em que o detido aproveitou para fugir pelos fundos.

Segundo informações obtidas, Marcelo faz parte da facção criminosa Bonde dos 13 e teria cometido vários delitos pela pequena cidade de Assis Brasil, motivo esse do pedido prisão emitida pelo Juiz da Comarca.

Com informações do Alto Acre.