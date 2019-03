Homem é preso após espancar ex-esposa e duas filhas em Cruzeiro do Sul

O autônomo Joaquim Ferreira do Nascimento, de 49 anos, foi preso em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, após espancar a ex-esposa, de 47 anos, e também agredir as duas filhas, de 17 e 27 anos, cada uma. Joaquim estava bêbado e invadiu a casa das mulheres.

“Ele chegou bêbado e começou a agredir a ex-companheira e as filhas, totalmente transtornado, e foi flagranteado e preso após ferir seus entes”, explica o delegado Alexnaldo Batista

O homem vai continuar preso e deve ser indiciado dentro da Lei Maria da Penha, por prática de violência domestica. Ele será encaminhado ainda nesta terça-feira, dia 05, ao Presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul.