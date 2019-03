Com pinta de campeã, bloco Unidos do Fuxico incendeia avenida do samba, em Rio Branco

O luxo das fantasias, a bateria ritmada e o capricho nas alegorias mostrou um bloco com jeito de escola de samba.

A Unidos do Fuxico, resultado da junção da antiga escola Unidos do 15 com o bloco Vila do Fuxico trouxe luxo e bem mais profissionalismo que os outros blocos que desfilaram até agora na Epaminondas Jácome.

Mesmo com o início de uma tímida chuva, os cerca de 300 integrantes levantaram o público que se encantou com as cores e o brilho das fantasias.

O enredo escolhido foi a educação. “As letras são o caminho” dizia o samba.

No carro abre-alas uma sala de aula e seus estudantes, cada um com um exemplar da Constituição Federal.

O bloco esnobou com a presença da rainha de bateria Chayene Crystine que desfilou no carnaval de São Paulo e foi campeã no grupo de acesso com a escola Pérola Negra.

“Cheguei de São Paulo direto para o carnaval da minha cidade. Não podia deixar de sair no bloco do meu bairro. Já tive sorte no carnaval paulista e vamos com tudo com a Unidos do Fuxico”.

Wellington Fraga, presidente do bloco, destaca que foram gastos cerca de 30 mil reais. “Como quase não temos apoio, realizamos durante todo o ano rifas, bingos e corremos atrás de patrocínio”.

Outro diferencial do bloco é a bateria, afinada e ritmada fez o público sair do chão. Duas integrantes chamavam atenção. Alana e Naula, de 10 e 8 anos respectivamente, mandaram muito nem no tamborim.

Outro diferencial do bloco foi a presença de dois professores da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que traduzia a letra do samba pela avenida.

A verdade é quem assistiu o desfile da Unidos do Fuxico saiu com a sensação de que não falta nada para o bloco ser chamado de escola de samba.