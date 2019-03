Com 170 integrantes, Bloco Sem Limite leva respeito e diversidade para avenida do Carnaval

Mais do que samba. Promover o respeito e a diversidade foi a proposta do bloco Sem Limite, segundo a desfilar na Epaminondas Jácome.

Tendo como integrantes moradores dos bairros Bosque, Ipase e Zé Augusto, o bloco desfilou mandando um recado contra a intolerância e o preconceito, tão presentes na sociedade atual.

Na comissão de frente, as bandeiras do Brasil e da diversidade e integrantes representando a comunidade LGBT, negros, índios e religiões afros, grupos que, tradicionalmente, sofrem discriminação no nosso país.

FOTO: KENNEDY SANTOS FOTO: KENNEDY SANTOS

A beleza e o samba no pé da rainha de bateria Yasmin Sales chamou a atenção e atraiu todos os olhares na avenida.

O público cantou junto o samba enredo, composição de Edy Bastos e Brunno Damasceno. Além de ser um dos melhores do carnaval deste ano, a diretoria do bloco distribuiu cópias com a letra do samba para todo mundo que acompanhava o desfile.

Quem também chamou a atenção foi a bateria, vestida com a toga dos magistrados, representando a justiça.

O Sem Limite veio com 170 integrantes e 40 músicos arrebentando na bateria.