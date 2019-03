Com 1 hora de atraso, Saúde e Prevenção do Barão inicia desfile de blocos em Rio Branco

O carro abre-alas já “entregava” o tema do desfile do Saúde e Prevenção do Barão (SPB) que abriu o desfile de blocos na avenida Epaminondas Jácome em Rio Branco.

O legado do ambientalista Chico Mendes, assassinado em Xapuri no ano de 1988 virou samba.

O bloco desfilou com 150 integrantes, sendo 35 ritmistas na bateria.

“A história de Chico Mendes precisa ser lembrada e valorizada sempre. É uma honra contar a história desse acreano de grande importância para o mundo”, explica Chico Rafael, presidente do bloco.

O SPB vem da região do São Francisco, mas o amor pelo samba está em todos os lugares.

Cleidiane Gomes mora na Transacreana e mesmo sem emprego ficou em Rio Branco para não perder os ensaios e fazer bonito na comissão de frente. “Eu fiquei desempregada, mas mesmo assim fiz questão de continuar nos ensaios. É o amor pelo samba”.