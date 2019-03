Chuva atrapalha movimentação no último dia Carnaval; comerciantes podem ter prejuízo

O último dia de Carnaval em Rio Branco foi de baixa movimentação nas áreas de festas em Rio Branco. A forte chuva que atingiu a Capital acreana afastou os foliões das ruas, e os deixou em casa. Com parte do comércio funcionando, muita gente preferiu voltar à rotina e deixar de lado a “festa da carne”.

Nem mesmo a criança, que em todos os dias de festa compareceram em peso nas comunidades, saíram para pular carnaval. No Vila Ivonete, por exemplo, a movimentação maior era no parque de diversões que fica ao lado da arena de show. Até os comerciantes informais reclamaram das vendas.

O ambulante Francisco Silva, que estava vendendo cachorro quente na festa, confirmou: “a chuva atrapalhou bastante hoje. A programação mesmo, de música, só vai começar umas 20 horas, então até lá é esperar para vender. Mas dá para ganhar, sim, um dinheiro bom com as vendas”, comenta.

A cabeleireira Valdede Oliveira, que estava com os filhos no Parque São Francisco, também comentou o baixo número de pessoas. Para ela, é consequência “da chuva” e da “violência” que amedronta que passa pelas ruas de Rio Branco. A autônoma comenta também que com os anos perdeu-se o desejo por essas festas.

“Antes as pessoas iam muito pular carnaval, e era uma festa tranquila, mas hoje, quem vai, já fica é com medo, ou vem cedo. Tudo tem horário agora, mas as pessoas foram perdendo esse desejo de pular carnaval, de ir para os bailes. Esse nos bairros que estão salvando ainda”, avalia.

Na quarta-feira, dia 06, as atividades comerciais voltam ao normal a partir das 12 horas, e no setor público, a partir das 14 horas. Na sexta-feira, dia 08, o Dia Internacional da Mulher também acrescenta mais um feriado no calendário dos acreanos. Os serviços públicos retornam apenas na segunda-feira, dia 11.