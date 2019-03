Ator Fabio Assunção desembarca no Acre em feriado de carnaval

A terceira noite de Carnaval reuniu uma multidão de pessoas de todos os lugares se reuniram em Mâncio Lima, com diversão e alegria diversas pessoas brincaram na alameda das águas.

Com a expectativa de mais de 20 mil pessoas por noite, o chefe do departamento de cultura da cidade, Igor Araújo, fala como está sendo realizada a programação do carnaval no município de Mâncio Lima.

“Nós estamos das 16h até às 2h da manhã, ou seja, é mais de 30 horas de festa”, disse.

Fabrício Oliveira é carioca e pela 4ª vez consecutiva participa do carnaval em Mâncio Lima e destaca a estrutura de segurança do evento. “Passa segurança para nós. As pessoas são revistadas e todo mundo vem pra cá se divertir e eu me sinto em casa aqui e estou muito feliz”, afirmou.

Os organizadores do bloco das jararacas, Claudeir Souza, um dos mais conhecidos, diz que este ano mais de 200 pessoas participaram do bloco. “Esse ano é o terceiro vamos continuar prestigiando essa festa que é referência na nossa região”, afirmou.

A dentista Bruna Alves trocou as praias e o mar do Rio de Janeiro pelas alamedas das águas no rio japim, e diz que mesmo diferente do Rio de Janeiro, está gostando. “Eu estou adorando. É diferente, mas estou muito feliz e as pessoas são muito acolhedoras e isso é incrível”, disse.

