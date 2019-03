Após festas de carnaval, Campeonato Acreano retorna para definição de semifinais

A bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Acreano de Futebol após as festas de carnaval em clima de decisão. Os últimos jogos que serão realizados na próxima quinta-feira e domingo, definem os confrontos das semifinais do primeiro turno.

No grupo A, Atlético Acreano, dono da melhor campanha da competição até agora com 13 pontos, já está garantido. Rio Branco, campeão no ano passado, Independência e Humaitá disputam a segunda vaga. O grupo B também já tem um classificado, o Galvez, atual vice-campeão acreano. Todas as demais equipes do grupo, Plácido de Castro, Vasco, Náuas e São Francisco ainda têm chances.

Confira a tabela dos jogos e programe-se para torcer pelo seu time.

Quinta-feira, às 18 horas, na Arena da Floresta se enfrentam Vasco x Independência. Na sequência ocorre a partida entre Plácido de Castro x Rio Branco.

No domingo, mais dois jogos, também na Arena da Floresta. Às 15h30 Andirá e São Francisco. Na partida de fundo o confronto é entre São Francisco e Náuas.

Acreanos conhecem adversários no Brasileirão da Série D

Além da briga pelo título do primeiro turno do estadual, Rio Branco e Galvez, representantes do Acre no Campeonato Brasileiro da Série D, já começam a pensar na competição que é o equivalente a quarta divisão do futebol brasileiro.

A CBF já divulgou os grupos e os acreanos já sabem quem serão seus adversários. O Estrelão caiu no grupo A1 e vai jogar contra Fast Club (AM), Barcelona (RO) e São Raimundo (RR).

O Imperador ficou em um grupo, pelo menos na teoria, mais difícil e terá como adversários o Manaus (AM), Santos (AP) e Real Ariquemes (RO).

A Série D começa dia 4 de maio e tem a final prevista para o dia 18 de agosto.