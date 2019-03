Após chuvas, 400 casas correm risco de desabamento em Marechal Thaumaturgo

O atual campeão mundial de parajiujitsu, Wendell Barbosa, de 29 anos, viaja nesta quarta-feira, 6, para Londres, onde participará do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-jitsu World Tour 2018-2019, no Cooper Box Arena. O Atleta acreano lutará nos dias 09 e 10 de março e o evento é uma das etapas para o mundial.

Atualmente, ele faz parte da equipe Atitude e tem treinado três vezes ao dia para a competição. Wendell foi convocado pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP) para participar do evento que é realizado pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ) em parceria com a UAEJJF e tem a FBJJP como organizadora da categoria Paradesportiva, o ParaJiu-Jitsu.

“Minha expectativa para o este evento é a melhor. Estou treinando em três horários pra trazer esse título para o Acre. Ano passado, fui vice-campeão. Perdi na final por um detalhe e esse ano não quero deixar escapar esse título do Grand Slam de Londres”, afirma.

O mundial será definido em cinco etapas e acontecerá do dia 20 a 26 abril em Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos.

Representando o Acre e o Brasil pela equipe brasileira de parajiujtsu, Wendell terá de permanecer quase dois meses fora do estado para participar dessas competições, já que todo o custo com a viagem está saindo do próprio bolso. “Mesmo sendo campeão mundial, não conseguimos patrocínio para este evento. Mesmo representando a bandeira do Estado, não temos conseguido” lamenta o atleta.

A história de Wendell

Em 2016, Wendell Barbosa foi atropelado por um automóvel quando trafegava em sua moto, em Rio Branco. Ele teve lesões graves e foi submetido a oito cirurgias que o fez perder o tornozelo direito e ficar com movimentos limitados na perna.

Um ano depois do acidente, o atleta ainda mantinha vivo a vontade em praticar esporte. Convidado a participar de workshop de jiu-jitsu, resolveu comprar um quimono para retornar aos tatames. Desde então, apareceram convites para competir em eventos nacionais e internacionais e ele vem acumulando conquistas.

Atualmente está no topo do parajiu-jitsu mundial. Em 2018, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ele sagrou-se campeão mundial na classe N e no Absoluto, no Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship e medalha de prata na categoria N do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour 2018, etapa de Londres, na Inglaterra.