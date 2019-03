Sindicato confirma aumento do preço do combustível no Acre e põe a culpa na Petrobras

O aumento no preço do litro do combustível no Acre chamou a atenção dos motoristas que passaram a abastecer nesse feriado de Carnaval. O ac24horas foi aos postos no domingo para verificar em quanto estava o aumento. Em algumas das empresas, o reajuste chegou a R$ 0,50.

Procurado, o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac), alegou que o reajuste se deu por conta da nova política de preços da Petrobras, que aponta reajustes quase que diários, impactando no custo das distribuidoras e , consequentemente, no valor ofertado na bomba.

“Há, ainda, a concorrência de mercado, isso faz cada estabelecimento decidir sobre seu próprio preço, de acordo com o que é repassado pelas distribuidoras. Assim como em qualquer comércio, cada posto de combustíveis possui um gasto específico para funcionar, inclusive com o transporte dos produtos”, justificou em nota.

O sindicato também saiu em defesa dos postos alertando que as empresas também precisam se manter em funcionamento, e que esse gasto com estrutura e pessoal deve ser repassado ao consumidor final, ou seja, os proprietários de veículos. Isso, na avaliação do sindicato é legal, e ocasiona uma “leve diferença nos preços”.

“Geralmente, quando um aumento ou redução é informado pela Petrobras, os postos ainda estão com estoque antigo e, quando compram novos, os preços já não são os mesmos. Os postos, assim como cada consumidor, também são reféns dessa forma de reajustes praticamente diária nos preços dos combustíveis”, finaliza o sindicato.