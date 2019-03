Rio Acre chega aos 12,47 metros na Capital; manancial deu sinal de vazante no interior do Estado

Com a desistência do governo do estado em realizar o carnaval de rua, os empresários da noite de Rio Branco estão apostando na volta dos carnavais nos clubes. Antes, muito populares, com a realização da festa na Gameleira e depois no estacionamento da Arena da Floresta, a tradição se perdeu ao longo do tempo. Quem é amante da folia, com certeza, lembra com saudosismo dos famosos carnavais do Juventus e Rio Branco. Tradicionais clubes de futebol do Acre, levavam a rivalidade também para o carnaval.

Em 2019, quase todos os clubes noturnos da capital acreana estão realizando a festa. Era no Atlético Clube Juventus, que acontecia um dos bailes mais concorridos de Rio Branco, o “vermelho e preto”. Em 2019, a casa de shows Maison Borges realiza a festa neste sábado, dia 2.

Há quem aposte na criançada. Os bailes infantis vão ser realizados no Clube dos Oficiais, no domingo, dia em que também acontece o “Mamãe eu quero” no Afa Jardim. Na AABB, a festa é na terça, dia 5. Até o Shopping Via Verde realiza programação de carnaval para a criançada no domingo e na segunda-feira.

Para os adultos, o que não falta é opção. Os ingressos variam de lugar para lugar, mas a média é em torno de 50 reais, sendo que também há opções de open bar.

Para que você possa decidir e cair na folia, listamos os principais clubes que realizam carnaval privado em Rio Branco, sendo que em alguns locais o carnaval já começa a partir desta sexta-feira, dia 1.

O Paço Restaurante

Rancho Prime

Clube dos Oficiais

Espetáculos

Maison Borges

Restarante Manto verde

Quintal do Geleia

Araras

AABB

Casa Nova Snooker Bar

Sborba