Repartições públicas só voltam a funcionar na próxima quarta, após às 14 horas

As repartições públicas do Poder Executivo estadual só voltam a funcionar na quarta-feira, dia 06, a partir das 14 horas. O comunicado foi feito pelo Governo do Acre. Até lá, serviços essenciais como os de Segurança Pública e de Saúde seguem o fluxo normal de atendimento.

Após o feriadão de Carnaval, o governo volta a dar folga aos servidores públicos na próxima sexta, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Portanto, um novo feriado prolongado será aproveita pelos acreanos que atuam no serviço público estadual. As datas constam no calendário do governo, assinado pelo governador Gladson Cameli.

Ainda sobre o Carnaval, o calendário feriados e pontos facultativos diz que são considerados ponto facultativo a segunda-feira, 4; a terça-feira, 5, e a quarta-feira, até as 14 horas.