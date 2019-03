Quarteto assalta frentista para brincar o carnaval, mas é detido pela polícia, em Brasileia

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, ligou neste domingo para dizer ao BLOG DO CRICA que, em relação à entrevista do governador Gladson Cameli, quer deixar bem claro de que não está atrás de querer colocar ninguém no governo e muito menos emprego para afilhados políticos. “Quem me prometeu antes e durante a campanha que a indicação do nome para o Núcleo da Educação em Sena foi o Gladson. Só que ele não cumpriu, é a verdadeira história”, assegurou. Sobre reatar relações políticas com o governador, Mazinho revelou que está é uma possibilidade descartada. “Politicamente, não quero mais conversa com o Gladson”, avisou. O dia que ele for em Sena Madureira numa visita institucional não terei nenhum problema em recebê-lo, só não o quero mais como aliado, enfatizou o prefeito.