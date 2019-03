Previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva nesta segunda-feira (4)

O nível do RIo Acre, em Rio Branco, subiu 73 centímetros em poucas horas. A informação foi repassada pela Defesa Civil, que monitora a situação do manancial também no interior.

Situação semelhante ocorre em Brasiléia, onde o nível do rio já alcança mais de 1 metro de levação, marcando 10,61 metros.

Neste domingo, dia 03, três rios estão acima da cota de alerta: Taruacá, Iaco e Acre, este último apenas em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia.

Veja, abaixo, as medições completas, incluindo o Madeira, em Porto VELho, em Rondônia.

-RIO ACRE:

Assis Brasil: 5,16m ( baixa de 2,16m)

Brasiléia: 10,47m ( elevação de 1,24m)

Riozinho do Rola: 12,29m ( baixa de 11cm)

Rio Branco: 11,74 (elevação de 73cm)

-RIO JURUÁ: 12,81m

-RIO TARAUACÁ: 8,90m

-RIO MADEIRA:22,61m