Jovem de 22 anos é ferido com um tiro enquanto caminhava em Ramal no Belo Jardim

Em continuidade às ações coordenadas pelo Governo do Estado do Acre e pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nesta segunda-feira, 04, houve mais uma operação de revista na Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC). As ações vêm acontecendo desde o início do ano e desta vez o alvo foi o pavilhão “A”, onde está alojado um total de 657 detentos.

Participaram desta operação, agentes penitenciários de plantão e do grupo especializados, também policiais militares e civis com o apoio de cães farejadores do Instituto de Administração Penitenciária. Foram encontradas grande quantidade de armas artesanais e drogas, variando entre maconha e cocaína. O objetivo é prevenir crimes contra vida, mantendo a integridade física dos próprios presos como também, a dos profissionais da segurança pública e ainda garantir o cumprimento das leis e dos que cumprem pena naquele complexo.

A força tarefa tem sido considerada exitosa e o trabalho continua até o findar do dia. O secretário de segurança, Paulo Cezar, ressaltou o trabalho que vem sendo desempenhado pelas equipes, destacando o esforço por parte dos agentes penitenciários.

“Já podemos considerar a operação como positiva, haja vista a grande quantidade de armas artesanais e entorpecentes apreendidos. Gostaria de destacar o alto grau de comprometimento dos agentes penitenciários nesta operação que mesmo diante de condições adversas, atuam com muita perspicácia e efetividade na retirada e localização de tais objetos nocivos a boa administração do nosso sistema prisional. As operações irão continuar para que possamos garantir a ordem”, comentou o secretário.