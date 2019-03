Inscrições para vaga de advogado Membro Substituto para o TRE/AC continuam abertas

Continuam abertas as inscrições para os advogados que tiverem interesse em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), na classe de Membro Substituto, em razão da proximidade do término do mandato do 1º biênio do juiz Thales Rocha Bordignon.

O Edital (Nº 02/2019) de convocação está publicado na edição nº 6.294 do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

O documento, que é resultante do Processo Administrativo Nº 0100011-72.2019.8.01.0000, da relatoria do desembargador Elcio Mendes, faz saber a todos os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, de notável saber jurídico e idoneidade moral, que a Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos e Comissões – SEAPO, estará credenciada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação, a receber as inscrições dos interessados em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre (TRE/AC), como Membro Substituto da Classe de Advogado, por um biênio.

O documento aponta ainda que o interessado deverá, na data da indicação, estar no exercício da advocacia e possuir dez anos, consecutivos ou não, de prática profissional, bem como preencher, datar e assinar o Formulário constante do Anexo do Edital, e apresentar a documentação exigida nos artigos 4º e 5º, da Resolução TSE n.º 23.517, de 04 de abril de 2017.