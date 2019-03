Idoso capota carro e neta morre ao ser lançada para fora do veículo

A jovem Livaneia da Rocha, de 20 anos, acabou falecendo vítima de um acidente de trânsito, ocorrido na tarde do último sábado, 2, na BR 364, sentido Cruzeiro do Sul. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, testemunhas informaram que o condutor do veículo, avô de Livaneia, estaria embriagado.

O idoso, identificado por Raimundo Jesus, de 66 anos, era avô da vitima. Dona Sebastiana da Silva, de 68 anos, que é casada com seu Raimundo, também trafegava no carro e confirmou que seu esposo ingeria bebida alcoólica ao dirigir.

No Boletim de Ocorrência, consta que o idoso perdeu o controle e capotou diversas vezes, e que com o impacto, a neta acabou sendo jogada para fora do carro, morrendo ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, não foi possível realizar o teste do bafômetro em virtude do estado inconsciente em que o idoso se encontrava, no entanto, encontraram latas de cerveja no carro.

A médica que atendeu a ocorrência também confirmou que o homem se encontrava em estado de intoxicação alcoólica.

Com informações do Portal do Juruá