Ex-prefeito de Tarauacá, médico Rodrigo Damasceno pede desfiliação do PT

O Partido dos Trabalhadores no Acre sofreu mais uma baixa: o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, entregou nesta segunda-feira, dia 04, carta com pedido de desfiação da sigla que governou o Acre por 20 anos. A atitude de Damasceno já era aguardada há algumas semanas.

A carta foi entregue ao presidente da legenda no município, Tadeu Moreira, segundo contou o site Portal Tarauacá. Numa carta de duas páginas, o ex-prefeito comenta a experiência política que obteve junto ao partido e lembrou sobre a derrota nas urnas para que havia derrotado quatro anos antes.

Rodrigo Damasceno, que é médico, relatou também que perdeu várias noites de sono e que sofria com a postura de apoiadores que só se preocupavam com o dinheiro, e que ainda havia os órgãos de controle sempre de olho na gestão por ele exercida. Damasceno também cita a mãe, Bebé Damasceno e a esposa, Úrsula Prado.

Após a derrota em 2016, o médico perdeu o protagonismo político dentro do PT estadual. Por vezes foi cogitado ser transferido pelo então secretário de saúde, Gemil Júnior, de Tarauacá para a cidade de Feijó. A baixa no protagonismo foi percebida quando Rodrigo só ajudou Ney Amorim, nas últimas eleições, candidato ao Senado.

O ac24horas tentou contato com Rodrigo Damasceno, mas não obteve sucesso. As ligações foram realizadas às 12 horas desta segunda, par ao celular do político.