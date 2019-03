Ex-deputada Leila Galvão (PT) pode disputar a eleição para a prefeitura de Epitaciolândia no ano que vem

Cantei a pedra na coluna de que a ex-prefeita de Brasiléia e ex-deputada estadual, Leila Galvão, poderia disputar a eleição de prefeito em Epitaciolândia ano que vem. Ela foi a candidata mais votada em Epitaciolândia nas últimas eleições, batendo, inclusive, lideranças tradicionais da cidade. Leila governou Brasiléia por oito anos e deixou a prefeitura com excelente avaliação. Obteve mais de seis mil votos ano passado, sendo a primeira suplente da coligação PT/PC do B. Ela foi convidada pelo PT e demais lideranças da antiga FPA no município.

. Todo governador tem que começar com mão de ferro para não perder o controle do leme e deixar a embarcação afundar.

. Certa vez perguntei para o ex-governador Jorge Viana (PT) por que ele, quando assumiu o governo em 1999, centralizou muito as decisões.

. Foi taxativo:

. “Se eu não agisse com mão de ferro nos primeiros meses, perderia o controle, as forças contrárias as mudanças que se quer fazer para melhorar o Estado não tem escrúpulos”. Acrescentou:

. “Salários atrasados, fornecedores de todos os lados querendo receber, prédios públicos em ruína, arrecadação despencando e a economia à época não estava boa, vivíamos uma recessão e a violência também era grande”.

. Jorge Viana construiu uma base de 18 deputados, convenceu a bancada federal, procurou o presidente FHC e governou bem.

. Durante seus oito anos o Acre viveu um tempo de prosperidade.

. Petecão, Márcio Bittar, Gladson Cameli participaram de todo o processo.

. Fazendo uma comparação com a situação atual do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) também tem grandes desafios pela frente.

. Se a afrouxar a mão do leme, a embarcação alaga na ponta d’água do poço, onde começa o remanso.

. E olha que o rio está cheio, muito cheio.

. Pior, descendo balseiro.

. Alguns senadores, deputados federais, estaduais e secretários já começam a armar esquemas nos órgãos públicos para eleger parentes nas eleições do ano que vem.

. A preferência é pelos filhos homens!

. As mulheres, ao que parece, vão continuar trabalhando apenas no laranjal.

. Conversa na pensão da Rosa, no mercado:

. O problema do Jorge Viana com o Ney Amorim é deles, não nos queiram envolver na briga.

. O Jorge não pode querer que os amigos dele (que gostam do Ney) fiquem intrigados com ele.

. Não é justo, é uma questão política!

. Claro, Rosa!

. Na opinião do presidente do PDT, deputado Luís Tchê, todos os partidos precisam começar a expulsar os infiéis para melhorar a política.

. Segundo ele, da vereadora Sandra Asfury (PSC) em que o PDT reivindica o mandato dela não é pessoal.

. Lembrou que Sandra era suplente da coligação liderada pelo PDT e não pelo PSC para onde migrou.

. Ainda na sua opinião um partido não pode “liberar” parlamentares com mandato para começar a impor ordem no sistema político.

. Deu na Folha de S. Paulo que o juiz Sérgio Moro já estaria arrependido de ter deixado a toga para ser ministro de Bolsonaro.

. Está sendo desmoralizado pelos filhos do presidente Bolsonaro.

. Aliás, o Carlos Bolsonaro precisa de acompanhamento psicológico urgente.

. É a avalição de renomados psiquiatras e psicólogos diante de sua postura no caso do falecimento do neto do presidente Lula, o Arthur, de apenas sete anos.

. É um demente!

. O feriado continua, para quem pode!

. Bom dia!