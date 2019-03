Clenilson Batista lança clipe “Bem Vindos ao leito do Rio Branco”

Com a produção e direção de vídeo de Lelande Holanda, o músico acreano Clenilson Capú Batista, de 61 anos, lançou neste final de semana de carnaval o clipe “Bem Vindos ao leito do Rio Branco” no facebook, gravado na virada do ano, no centro da capital.

‘Esse clipe do Clenilson tem um gostinho especial. A gente filmou ele na virada do ano de 2018 para 2019. Então a gente captou as imagens justamente na virada e saiu esse material maravilhoso, que contribui para a cultura do nosso Acre”, destacou o produtor Lelande Holanda

“Eu tinha parado com esse lance de música a não ser em tocar no Studio Beer com o meu amigo Heloy de Castro que é uma coisa mais de família, de amigos, junto com o meu irmão Clebison, mas essa música do clipe tem um contexto lendário que a gente chama Leito do Rio Branco, se é Rio é Branco, se é branco é de paz. A gente pega esse gancho e coloca a nossa cidade como a Atlântida da Amazônia, que é o mundo perdido das águas doces. E a partir daí foi desenvolvido um estilo próprio de poesia para acentuar esse contexto”, explica o compositor da letra Clenilson Batista.

O artista enfatiza que até o final do ano serão feitos vários lançamentos em ritmos populares dançantes como Xote, Baião, Lambadas e um pouco de rock, bem ao estilo Grupo Capú.

Desde os anos 1980, Clenilson participa de movimentos e eventos artísticos em Rio Branco. É um dos membros criadores dos grupos musicais CAPÚ e os Alquimistas, tendo também participado do Projeto de cooperativa musical “Canto Livre Canto”. Em 1997, gravou, como integrante do CAPÚ, o CD “Flora Sonora”. Em 1999, lançou a obra de ficção “Seringal astral”. Atua, em Rio Branco, como locutor e músico. Em 2000, participou do Songbook “Canções Acreanas”, dentro do Projeto Cadernos de Músicas Acreanas, com a composição “A Pomba”. O compêndio, que vem acompanhado de um CD e que foi produzido por João Veras, teve apoio de diversas empresas, inclusive o Banco do Brasil.

Assista o videoclipe: